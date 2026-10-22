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Orell Fuessli-Performance

SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Orell Fuessli eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Orell Fuessli AG
150.00 EUR 4.00 EUR 2.74 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Orell Fuessli-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 115,00 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 86,957 Orell Fuessli-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12.173,91 CHF, da sich der Wert einer Orell Fuessli-Aktie am 21.10.2026 auf 140,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 21,74 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Orell Fuessli belief sich zuletzt auf 268,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
17.08.12 Orell Fuessli hold Vontobel Research
13.12.11 Orell Fuessli hold Vontobel Research
07.10.11 Orell Fuessli hold Vontobel Research
18.08.11 Orell Fuessli hold Vontobel Research
12.04.11 Orell Fuessli hold Vontobel Research

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