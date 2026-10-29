SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Orell Fuessli-Aktien gewesen.
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Am 29.10.2023 wurden Orell Fuessli-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 71,20 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,404 Orell Fuessli-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 140,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 196,63 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 96,63 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Orell Fuessli belief sich jüngst auf 274,10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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