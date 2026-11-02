SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Orior-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Profitables Orior-Investment?

02.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Orior-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Orior-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 73,529 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Orior-Papiers auf 12,02 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 883,82 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 11,62 Prozent.

Orior wurde jüngst mit einem Börsenwert von 78,49 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net