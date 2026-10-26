SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Orior von vor 10 Jahren angefallen
Bei einem frühen Orior-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Orior-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 80,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,242 Orior-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15,30 CHF, da sich der Wert einer Orior-Aktie am 23.10.2026 auf 12,32 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 84,70 Prozent verringert.
Der Orior-Wert an der Börse wurde auf 80,55 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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