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SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrot Duval SA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Perrot Duval SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Perrot Duval SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Perrot Duval SA-Anteile 54,50 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10.000 CHF in die Perrot Duval SA-Aktie investiert hat, hat nun 183,486 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20.550,46 CHF, da sich der Wert eines Perrot Duval SA-Papiers am 24.09.2026 auf 112,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 105,50 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Perrot Duval SA eine Marktkapitalisierung von 14,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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