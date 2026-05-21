SPI-Titel Phoenix Mecano-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Phoenix Mecano Aktionären eine Freude

Phoenix Mecano-Stockdividende

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Phoenix Mecano Anteilseignern eine Dividende.

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Wert Phoenix Mecano am 21.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 19,50 CHF je Aktie vereinbart. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 2,63 Prozent gestiegen. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Phoenix Mecano beträgt 17,65 Mio. CHF. So schrumpfte die Phoenix Mecano- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 36,05 Prozent.

Entwicklung der Phoenix Mecano-Dividendenrendite

Zum SIX SX-Schluss ging der Phoenix Mecano-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 428,00 CHF aus dem Handel. Heute wird das Phoenix Mecano-Papier Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenauszahlung an die Phoenix Mecano-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Phoenix Mecano verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,37 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 4,47 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Phoenix Mecano via SIX SX 8,94 Prozent verloren. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -8,01 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Phoenix Mecano-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Phoenix Mecano

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 20,37 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 4,33 Prozent nachlassen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Phoenix Mecano

Phoenix Mecano ist ein SPI-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 386,239 Mio. CHF. Das Phoenix Mecano-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 14,55. Im Jahr 2025 erzielte Phoenix Mecano einen Umsatz von 700,460 Mio.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 30,66 CHF.

Redaktion finanzen.net