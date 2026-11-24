PLAZZA-Anlage unter der Lupe

Bei einem frühen Investment in PLAZZA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

PLAZZA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren PLAZZA-Anteile an diesem Tag 335,00 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,985 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (428,00 CHF), wäre die Investition nun 1.277,61 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,76 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von PLAZZA betrug jüngst 890,58 Mio. CHF. Der erste Handelstag der PLAZZA-Anteile an der Börse SWX war der 26.06.2015. Damals wurde der erste Kurs des PLAZZA-Papiers bei 222,40 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net