DAX 25.444 +0,7%ESt50 6.222 +0,3%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,16 +1,3%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.605 +1,9%Euro 1,1182 +0,2%Öl 104,9 -1,7%Gold 4.181 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitable PLAZZA-Anlage?

SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PLAZZA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in PLAZZA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PLAZZA AG
450.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Am 13.10.2025 wurden PLAZZA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 397,00 CHF. Bei einem PLAZZA-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,519 PLAZZA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.065,49 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Anteils am 12.10.2026 auf 423,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 6,55 Prozent gestiegen.

Insgesamt war PLAZZA zuletzt 876,46 Mio. CHF wert. Die PLAZZA-Aktie wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das PLAZZA-Papier bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle PLAZZA Aktie News

Werbung

PLAZZA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PLAZZA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.