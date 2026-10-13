SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PLAZZA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in PLAZZA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Am 13.10.2025 wurden PLAZZA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 397,00 CHF. Bei einem PLAZZA-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,519 PLAZZA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.065,49 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Anteils am 12.10.2026 auf 423,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 6,55 Prozent gestiegen.
Insgesamt war PLAZZA zuletzt 876,46 Mio. CHF wert. Die PLAZZA-Aktie wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das PLAZZA-Papier bei 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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