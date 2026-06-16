SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PLAZZA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Langfristige Investition

Vor Jahren PLAZZA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem PLAZZA-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 394,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hat, hat nun 0,254 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,66 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Anteils am 22.06.2026 auf 436,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,66 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für PLAZZA eine Börsenbewertung in Höhe von 900,06 Mio. CHF. Am 26.06.2015 wagte die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der PLAZZA-Aktie lag beim Börsengang bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net