DAX24.769 -1,5%Est506.218 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 -4,7%Nas26.167 -1,3%Bitcoin54.514 -2,6%Euro1,1406 -0,2%Öl77,53 -0,8%Gold4.100 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen tiefrot - KOSPI stürzt ab -- Brenntag hebt Prognose an -- Hyperscaler, Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti Computing, Tencent im Fokus
Top News
Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX muss Rückschlag hinnehmen Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX muss Rückschlag hinnehmen
KI statt Games? Ausstieg aus japanischen Spielestudio-Beteiligungen schickt Tencent-Aktie gen Süden KI statt Games? Ausstieg aus japanischen Spielestudio-Beteiligungen schickt Tencent-Aktie gen Süden
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Langfristige Investition

SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PLAZZA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

23.06.26 10:00 Uhr

Vor Jahren PLAZZA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PLAZZA AG
437,00 CHF 1,00 CHF 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem PLAZZA-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 394,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hat, hat nun 0,254 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,66 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Anteils am 22.06.2026 auf 436,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,66 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für PLAZZA eine Börsenbewertung in Höhe von 900,06 Mio. CHF. Am 26.06.2015 wagte die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der PLAZZA-Aktie lag beim Börsengang bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu PLAZZA AG

DatumMeistgelesen