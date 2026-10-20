SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PLAZZA von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in PLAZZA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Am 20.10.2023 wurden PLAZZA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren PLAZZA-Anteile an diesem Tag 296,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 33,784 PLAZZA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 14.256,76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 422,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 42,57 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PLAZZA belief sich zuletzt auf 874,19 Mio. CHF. Der erste Handelstag der PLAZZA-Aktie an der Börse SWX war der 26.06.2015. Der Erstkurs des PLAZZA-Papiers lag beim Börsengang bei 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PLAZZA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PLAZZA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen