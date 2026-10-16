SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PolyPeptide-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Profitables PolyPeptide-Investment?

16.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PolyPeptide-Aktie Anlegern gebracht.

Das PolyPeptide-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,57 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 569,152 PolyPeptide-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 44,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25.042,69 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 150,43 Prozent.

PolyPeptide wurde am Markt mit 1,45 Mrd. CHF bewertet. Die Erstnotiz der PolyPeptide-Aktie fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das PolyPeptide-Papier bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net