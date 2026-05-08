SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PolyPeptide-Investition von vor einem Jahr eingebracht

PolyPeptide-Performance im Blick

Das wäre der Verdienst eines frühen PolyPeptide-Einstiegs gewesen.

Am 22.05.2025 wurden PolyPeptide-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das PolyPeptide-Papier bei 18,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 540,541 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 20.783,78 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Anteils am 21.05.2026 auf 38,45 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 107,84 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von PolyPeptide bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der PolyPeptide-Papiere fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der PolyPeptide-Aktie bei 72,50 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net