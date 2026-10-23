SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte eine PolyPeptide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in PolyPeptide-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades PolyPeptide-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 120,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,833 PolyPeptide-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36,79 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Papiers am 22.10.2026 auf 44,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,21 Prozent verringert.
PolyPeptide wurde am Markt mit 1,45 Mrd. CHF bewertet. Das Börsendebüt der PolyPeptide-Aktie fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Die PolyPeptide-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PolyPeptide
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PolyPeptide
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen