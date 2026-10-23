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PolyPeptide-Anlage unter der Lupe

SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte eine PolyPeptide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in PolyPeptide-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PolyPeptide
47.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades PolyPeptide-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 120,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,833 PolyPeptide-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36,79 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Papiers am 22.10.2026 auf 44,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,21 Prozent verringert.

PolyPeptide wurde am Markt mit 1,45 Mrd. CHF bewertet. Das Börsendebüt der PolyPeptide-Aktie fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Die PolyPeptide-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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