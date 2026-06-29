SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PolyPeptide von vor 5 Jahren angefallen

Lohnende PolyPeptide-Anlage?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PolyPeptide-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit PolyPeptide-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 85,30 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 117,233 PolyPeptide-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des PolyPeptide-Papiers auf 48,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.674,09 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,26 Prozent verringert.

PolyPeptide wurde am Markt mit 1,59 Mrd. CHF bewertet. Am 29.04.2021 wagte die PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der PolyPeptide-Anteilsschein bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net