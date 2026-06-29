DAX25.710 +0,5%Est506.380 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 +2,2%Nas25.833 -0,8%Bitcoin53.871 +0,1%Euro1,1454 +0,2%Öl71,74 +0,3%Gold4.184 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Palantir, Samsung, Infineon, SK hynix, Lufthansa im Fokus
Top News
Tesla-Aktie unter Druck: Blockiert Schweden die EU-FSD-Zulassung? Tesla-Aktie unter Druck: Blockiert Schweden die EU-FSD-Zulassung?
JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Rheinmetall-Aktie JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Rheinmetall-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lohnende PolyPeptide-Anlage?

SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PolyPeptide von vor 5 Jahren angefallen

03.07.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PolyPeptide-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PolyPeptide
48,55 CHF 0,15 CHF 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit PolyPeptide-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 85,30 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 117,233 PolyPeptide-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des PolyPeptide-Papiers auf 48,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.674,09 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,26 Prozent verringert.

PolyPeptide wurde am Markt mit 1,59 Mrd. CHF bewertet. Am 29.04.2021 wagte die PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der PolyPeptide-Anteilsschein bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu PolyPeptide

DatumMeistgelesen