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Rentabler Rieter-Einstieg?

SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Rieter-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rieter AG (N)
3.00 EUR 0.02 EUR 0.67 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Rieter-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,19 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 161,643 Rieter-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,04 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 491,39 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -50,86 Prozent.

Der Börsenwert von Rieter belief sich zuletzt auf 417,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
12.02.13 Rieter kaufen Vontobel Research
05.02.13 Rieter kaufen Vontobel Research
22.01.13 Rieter kaufen Vontobel Research
07.01.13 Rieter kaufen Vontobel Research
01.11.12 Rieter buy Vontobel Research

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