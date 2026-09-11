SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Rentabler Rieter-Einstieg?

11.09.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Rieter-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Rieter-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,19 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 161,643 Rieter-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,04 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 491,39 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -50,86 Prozent.

Der Börsenwert von Rieter belief sich zuletzt auf 417,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net