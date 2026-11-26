Santhera Pharmaceuticals-Anlage im Blick

Bei einem frühen Santhera Pharmaceuticals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Santhera Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Santhera Pharmaceuticals-Anteile bei 12,06 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,292 Santhera Pharmaceuticals-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,96 CHF, da sich der Wert einer Santhera Pharmaceuticals-Aktie am 25.11.2026 auf 13,14 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 8,96 Prozent.

Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 204,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net