SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Profitable Santhera Pharmaceuticals-Anlage?

12.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Santhera Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,28 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 75,301 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 1.117,47 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,84 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 11,75 Prozent.

Santhera Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 228,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net