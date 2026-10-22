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SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Santhera Pharmaceuticals-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Santhera Pharmaceuticals AG
15.82 EUR -0.06 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen

Die Santhera Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Santhera Pharmaceuticals-Papier 489,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,045 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30,31 CHF, da sich der Wert einer Santhera Pharmaceuticals-Aktie am 21.10.2026 auf 14,82 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 96,97 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 224,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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28.02.11 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research
18.02.11 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research
08.02.11 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research
25.10.10 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research
14.10.10 Santhera Pharmaceuticals hold Vontobel Research

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