SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren angefallen

Lohnende Santhera Pharmaceuticals-Anlage?

22.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Santhera Pharmaceuticals-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Santhera Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Santhera Pharmaceuticals-Papier 489,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,045 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30,31 CHF, da sich der Wert einer Santhera Pharmaceuticals-Aktie am 21.10.2026 auf 14,82 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 96,97 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 224,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net