SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Schindler eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Schindler-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 180,10 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,552 Schindler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.670,18 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 18.11.2026 auf 300,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 67,02 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Schindler belief sich zuletzt auf 32,23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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