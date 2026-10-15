SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Schindler gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Schindler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 256,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 39,047 Schindler-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Schindler-Aktie auf 266,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.402,19 CHF wert. Aus 10.000 CHF wurden somit 10.402,19 CHF, was einer positiven Performance von 4,02 Prozent entspricht.
Insgesamt war Schindler zuletzt 28,04 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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