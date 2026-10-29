SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie gebracht.
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Am 29.10.2025 wurde die Schindler-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Schindler-Aktie an diesem Tag 288,00 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Schindler-Aktie investierten, hätten nun 3,472 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 300,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.043,06 CHF wert. Mit einer Performance von +4,31 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Schindler belief sich zuletzt auf 31,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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