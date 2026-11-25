Performance im Blick

Vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurde das Schweizerische Nationalbank -Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1.800,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,056 Schweizerische Nationalbank-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 170,00 CHF, da sich der Wert einer Schweizerische Nationalbank-Aktie am 24.11.2026 auf 3.060,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +70,00 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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