SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schweizerische Nationalbank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1.800,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,056 Schweizerische Nationalbank-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 170,00 CHF, da sich der Wert einer Schweizerische Nationalbank-Aktie am 24.11.2026 auf 3.060,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +70,00 Prozent.
Jüngst verzeichnete Schweizerische Nationalbank eine Marktkapitalisierung von 309,83 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Schweizerische Nationalbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schweizerische Nationalbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen