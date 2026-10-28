SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Schweizerische Nationalbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Schweizerische Nationalbank-Aktie an diesem Tag bei 1.573,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in das Schweizerische Nationalbank-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,357 Schweizerische Nationalbank-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 3.120,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.834,71 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 98,35 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Schweizerische Nationalbank belief sich jüngst auf 312,20 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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