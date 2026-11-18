Lohnender Schweizerische Nationalbank-Einstieg?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Schweizerische Nationalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Schweizerische Nationalbank-Papiers betrug an diesem Tag 4.970,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in Schweizerische Nationalbank-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,012 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 3.070,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.177,06 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38,23 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Schweizerische Nationalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 306,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net