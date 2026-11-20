Sensirion-Performance im Blick

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sensirion-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Sensirion-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sensirion-Papier an diesem Tag 53,90 CHF wert. Bei einem Investment von 1.000 CHF in Sensirion-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,553 Sensirion-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 79,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.476,81 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,68 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Sensirion belief sich zuletzt auf 1,21 Mrd. CHF. Das Sensirion-Papier wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Sensirion-Aktie lag damals bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net