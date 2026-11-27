Profitable Sensirion-Anlage?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Sensirion-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sensirion-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Sensirion-Anteile betrug an diesem Tag 81,00 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 123,457 Sensirion-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Sensirion-Aktie auf 77,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.506,17 CHF wert. Mit einer Performance von -4,94 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sensirion wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,15 Mrd. CHF gelistet. Der erste Handelstag der Sensirion-Aktie an der Börse SWX war der 22.03.2018. Der erste festgestellte Kurs der Sensirion-Aktie lag damals bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net