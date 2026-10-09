SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sensirion von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Sensirion eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Die Sensirion-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Sensirion-Aktie bei 115,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,666 Sensirion-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 88,10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 763,43 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,66 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Sensirion belief sich zuletzt auf 1,40 Mrd. CHF. Die Sensirion-Aktie wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Sensirion-Papiers wurde der Erstkurs mit 45,15 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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