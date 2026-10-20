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SF Urban Properties-Anlage unter der Lupe

SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SF Urban Properties AG
108.00 EUR -2.00 EUR -1.82 %
Charts | News | Analysen

SF Urban Properties-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 83,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das SF Urban Properties-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,205 SF Urban Properties-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 121,69 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Anteils am 19.10.2026 auf 101,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 21,69 Prozent mehr wert.

Am Markt war SF Urban Properties jüngst 343,02 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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