SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen SF Urban Properties-Investment verdienen können.
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Vor 1 Jahr wurde das SF Urban Properties-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SF Urban Properties-Papier an diesem Tag bei 95,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,050 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 100,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,57 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +5,57 Prozent.
Am Markt war SF Urban Properties jüngst 337,02 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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