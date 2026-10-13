SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor einem Jahr eingefahren

Lukrative SF Urban Properties-Investition?

13.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SF Urban Properties-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades SF Urban Properties -Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 97,60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investierten, hätten nun 102,459 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 101,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.399,59 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,00 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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