SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SF Urban Properties-Aktien gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades SF Urban Properties-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 97,60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investierten, hätten nun 102,459 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 101,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.399,59 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,00 Prozent.
Jüngst verzeichnete SF Urban Properties eine Marktkapitalisierung von 340,55 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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