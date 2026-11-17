Profitable SF Urban Properties-Investition?

So viel hätten Anleger mit einem frühen SF Urban Properties-Investment verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 3 Jahren wurde das SF Urban Properties -Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die SF Urban Properties-Anteile bei 88,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,299 SF Urban Properties-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des SF Urban Properties-Papiers auf 102,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.152,54 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,25 Prozent angezogen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf SF Urban Properties

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SF Urban Properties

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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