SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SF Urban Properties-Investment von vor einem Jahr verdient

Lohnende SF Urban Properties-Investition?

10.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SF Urban Properties -Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 98,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SF Urban Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 1,020 SF Urban Properties-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 103,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,10 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 5,10 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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