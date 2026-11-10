SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SF Urban Properties-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SF Urban Properties-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 98,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SF Urban Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 1,020 SF Urban Properties-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 103,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,10 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 5,10 Prozent.
Am Markt war SF Urban Properties jüngst 347,38 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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