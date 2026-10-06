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SFS-Investmentbeispiel

SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SFS-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SFS AG
148.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden SFS-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das SFS-Papier an diesem Tag 111,60 CHF wert. Bei einem Investment von 10.000 CHF in das SFS-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89,606 SFS-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 139,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.526,88 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,27 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete SFS eine Marktkapitalisierung von 5,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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