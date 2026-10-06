SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor einem Jahr eingefahren

SFS-Investmentbeispiel

06.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SFS-Aktie Investoren gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurden SFS -Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das SFS-Papier an diesem Tag 111,60 CHF wert. Bei einem Investment von 10.000 CHF in das SFS-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89,606 SFS-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 139,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.526,88 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,27 Prozent zugenommen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf SFS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SFS

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung