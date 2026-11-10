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Profitable SFS-Anlage?

SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SFS-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SFS-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SFS AG
153.00 EUR -5.00 EUR -3.16 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde die SFS-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die SFS-Aktie bei 94,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das SFS-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,582 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 142,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.506,88 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 50,69 Prozent.

SFS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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