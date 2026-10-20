SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SFS von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in SFS-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 5 Jahren wurde das SFS-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des SFS-Papiers betrug an diesem Tag 125,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das SFS-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,943 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 140,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.111,99 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,20 Prozent vermehrt.
SFS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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