SPI-Titel SFS-Wert: Diese Dividendenperformance können Anleger von SFS erwarten

Dividenden-Aktie

Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende auszuschütten.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Wert SFS am 22.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 2,50 CHF für das Jahr 2025. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. 97,20 Mio. CHF werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Gesamtausschüttung damit gleichgeblieben.

Veränderung der Dividendenrendite

Der SFS-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 124,80 CHF aus dem SIX SX-Handel. Die SFS-Aktie wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem SFS-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die SFS-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet die SFS-Aktie eine Dividendenrendite von 2,30 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,99 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der SFS-Kurs via SIX SX 3,14 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 8,67 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie SFS

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,78 CHF. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verkleinerung auf 2,23 Prozent bedeuten.

Kerndaten von Dividenden-Aktie SFS

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens SFS beträgt aktuell 4,865 Mrd. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SFS beträgt aktuell 19,27. 2025 setzte SFS 3,045 Mrd. CHF um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 5,63 CHF.

Redaktion finanzen.net