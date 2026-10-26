SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in SGS SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der SGS SA-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 73,24 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 CHF in die SGS SA-Aktie investierten, hätten nun 136,537 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 102,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.029,22 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 40,29 Prozent.
SGS SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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