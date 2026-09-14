SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SGS SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in SGS SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SGS SA-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die SGS SA-Aktie an diesem Tag 85,24 CHF wert. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SGS SA-Aktie investiert, befänden sich nun 117,316 SGS SA-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SGS SA-Aktie auf 92,28 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.825,90 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 8,26 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SGS SA bezifferte sich zuletzt auf 18,22 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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