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Lohnendes SGS SA-Investment?

SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in SGS SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in SGS SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SGS SA
103.50 EUR 2.25 EUR 2.22 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SGS SA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 85,72 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,167 SGS SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SGS SA-Aktie auf 96,44 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,51 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 12,51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SGS SA belief sich zuletzt auf 19,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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SGS SA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SGS SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
08.02.13 SGS SA kaufen Vontobel Research
06.02.13 SGS SA kaufen Vontobel Research
04.02.13 SGS SA kaufen Vontobel Research
18.01.13 SGS SA kaufen Vontobel Research
08.01.13 SGS SA kaufen Vontobel Research

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