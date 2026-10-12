SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in SGS SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in SGS SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SGS SA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 85,72 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,167 SGS SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SGS SA-Aktie auf 96,44 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,51 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 12,51 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SGS SA belief sich zuletzt auf 19,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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