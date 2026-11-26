Lukrativer SIG Group-Einstieg?

So viel hätten Anleger mit einem frühen SIG Group-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der SIG Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das SIG Group-Papier bei 9,50 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.052,632 SIG Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 15,53 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.347,37 CHF wert. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 16.347,37 CHF entspricht einer Performance von +63,47 Prozent.

SIG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net