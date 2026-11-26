Lukrative SKAN-Anlage?

Anleger, die vor Jahren in SKAN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das SKAN-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 47,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SKAN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,110 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 140,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 66,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,51 Prozent gesteigert.

Alle SKAN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,54 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des SKAN-Anteils fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der SKAN-Aktie wurde der Erstkurs mit 75,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net