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Lohnender SKAN-Einstieg?

SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SKAN von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren SKAN-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SKAN
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem SKAN-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 86,62 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die SKAN-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,545 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 802,36 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Anteils am 11.11.2026 auf 69,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,76 Prozent verringert.

Der Börsenwert von SKAN belief sich jüngst auf 1,54 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der SKAN-Anteile an der Börse SWX war der 28.10.2021. Der Erstkurs des SKAN-Papiers lag beim Börsengang bei 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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