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SKAN-Performance im Blick

SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein SKAN-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in SKAN-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SKAN
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades SKAN-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 76,70 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,304 SKAN-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 76,40 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Anteils am 12.08.2026 auf 58,60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 23,60 Prozent vermindert.

SKAN war somit zuletzt am Markt 1,32 Mrd. CHF wert. Das SKAN-Papier wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der SKAN-Aktie lag damals bei 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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