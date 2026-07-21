SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SoftwareONE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lohnende SoftwareONE-Investition?

04.08.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in SoftwareONE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SoftwareONE-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,45 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 155,039 SoftwareONE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 9,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.395,35 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,53 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von SoftwareONE belief sich jüngst auf 1,89 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der SoftwareONE-Aktie fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des SoftwareONE-Papiers lag damals bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net