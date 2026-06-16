SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte eine SoftwareONE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SoftwareONE-Investition

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SoftwareONE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21,95 CHF. Bei einem SoftwareONE-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,558 SoftwareONE-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.06.2026 gerechnet (7,96 CHF), wäre das Investment nun 362,41 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 63,76 Prozent.

SoftwareONE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,71 Mrd. CHF gelistet. Am 25.10.2019 fand der erste Handelstag des SoftwareONE-Papiers an der Börse SWX statt. Ein SoftwareONE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net