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Stadler Rail-Performance im Blick

SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stadler Rail-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Stadler Rail-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stadler Rail
30.68 EUR -0.56 EUR -1.79 %
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Heute vor 1 Jahr wurde die Stadler Rail-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Stadler Rail-Anteile letztlich bei 21,16 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Stadler Rail-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 472,590 Stadler Rail-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13.931,95 CHF, da sich der Wert einer Stadler Rail-Aktie am 11.09.2026 auf 29,48 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,32 Prozent vermehrt.

Der Stadler Rail-Wert an der Börse wurde auf 2,95 Mrd. CHF beziffert. Die Erstnotiz des Stadler Rail-Papiers fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des Stadler Rail-Papiers bei 42,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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