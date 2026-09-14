SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stadler Rail-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Stadler Rail-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurde die Stadler Rail-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Stadler Rail-Anteile letztlich bei 21,16 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Stadler Rail-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 472,590 Stadler Rail-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13.931,95 CHF, da sich der Wert einer Stadler Rail-Aktie am 11.09.2026 auf 29,48 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,32 Prozent vermehrt.
Der Stadler Rail-Wert an der Börse wurde auf 2,95 Mrd. CHF beziffert. Die Erstnotiz des Stadler Rail-Papiers fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des Stadler Rail-Papiers bei 42,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stadler Rail
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stadler Rail
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Stadler Rail Aktie News
Stadler Rail Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stadler Rail nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.