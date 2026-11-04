SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StarragTornos-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in StarragTornos-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 1 Jahr wurde das StarragTornos-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30,90 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 323,625 StarragTornos-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 34,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.262,14 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,62 Prozent.
Der Börsenwert von StarragTornos belief sich jüngst auf 193,13 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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