SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StarragTornos-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Langfristige Investition

04.11.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in StarragTornos-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das StarragTornos-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30,90 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 323,625 StarragTornos-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 34,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.262,14 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,62 Prozent.

Der Börsenwert von StarragTornos belief sich jüngst auf 193,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net