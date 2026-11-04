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Langfristige Investition

SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StarragTornos-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in StarragTornos-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
StarragTornos Holding
37.60 EUR -0.80 EUR -2.08 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das StarragTornos-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30,90 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 323,625 StarragTornos-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 34,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.262,14 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,62 Prozent.

Der Börsenwert von StarragTornos belief sich jüngst auf 193,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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StarragTornos Analysen

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Datum Rating Analyst
29.01.13 Tornos halten Vontobel Research
25.01.13 Starrag Group halten Vontobel Research
14.11.12 Tornos hold Vontobel Research
13.11.12 Tornos hold Vontobel Research
16.10.12 Tornos hold Vontobel Research

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