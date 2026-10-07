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Investmentbeispiel

SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StarragTornos-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren StarragTornos-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
StarragTornos Holding
38.60 EUR 0.40 EUR 1.05 %
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der StarragTornos-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31,847 StarragTornos-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen StarragTornos-Aktien wären am 06.10.2026 1.162,42 CHF wert, da der Schlussstand 36,50 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +16,24 Prozent.

Der StarragTornos-Wert an der Börse wurde auf 195,22 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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StarragTornos Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für StarragTornos nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.01.13 Tornos halten Vontobel Research
25.01.13 Starrag Group halten Vontobel Research
14.11.12 Tornos hold Vontobel Research
13.11.12 Tornos hold Vontobel Research
16.10.12 Tornos hold Vontobel Research

Information

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