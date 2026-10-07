SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StarragTornos-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investmentbeispiel

07.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren StarragTornos-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der StarragTornos-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31,847 StarragTornos-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen StarragTornos-Aktien wären am 06.10.2026 1.162,42 CHF wert, da der Schlussstand 36,50 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +16,24 Prozent.

Der StarragTornos-Wert an der Börse wurde auf 195,22 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net