SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine StarragTornos-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Langfristige Anlage

14.10.26 10:01 Uhr

Bei einem frühen StarragTornos-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 14.10.2023 wurden StarragTornos -Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der StarragTornos-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 50,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 200,000 StarragTornos-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 7.000,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 35,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 30,00 Prozent gleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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