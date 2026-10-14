SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine StarragTornos-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen StarragTornos-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Am 14.10.2023 wurden StarragTornos-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der StarragTornos-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 50,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 200,000 StarragTornos-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 7.000,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 35,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 30,00 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete StarragTornos eine Marktkapitalisierung von 190,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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