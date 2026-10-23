SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Straumann-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Straumann-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Straumann-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Straumann-Papier bei 39,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das Straumann-Papier investiert hätte, befänden sich nun 250,627 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Straumann-Papiers auf 96,96 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24.300,75 CHF wert. Aus 10.000 CHF wurden somit 24.300,75 CHF, was einer positiven Performance von 143,01 Prozent entspricht.
Insgesamt war Straumann zuletzt 15,23 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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